巴掌大的碧綠西瓜渾圓嬌小，製成調酒容器消暑又吸睛；以天然水果粉調製成的五彩果凍和氣泡飲，色彩鮮豔且健康美味；現在正是高雄芒果最佳賞味期，一起前進桃源區品嘗香甜金煌。高雄農友運用科技和創意，大玩蔬果百變造型，展現農業新食力。

迷你小西瓜萌翻上市 繽紛水果粉創造食趣

翠綠西瓜如同一顆綠色壘球般大小，一手掌握，清甜可口，現在只有在農友網購通路及高端超市販售。(攝影/李瑰嫻)

一顆顆手掌大的翠綠西瓜，外觀小巧可愛，切開果肉，紅中帶粉的亮麗色澤視覺滿分，直接用湯匙挖著吃，果肉質入口纖細多汁，香氣清甜不膩，直讓暑氣一掃而空。2023年臺北國際食品展備受矚目的瓜界寵兒「Miniball迷你小西瓜」是高雄種苗大廠農友種苗開發的新品種。繼臺灣市佔率達99％的大西瓜帝王「華寶」後，農友以獨家配種技術，再次突破消費者對西瓜尺寸的想像極限。

「Miniball」的誕生來自一場美麗的意外驚喜。農友於十年前研發全雌突變植株，最初是嘗試讓一顆西瓜可以與不同父本品種配對，以降低採種的人力和時間。「原本想改良育種步驟，沒想到卻發現新的商品潛力股。」Miniball的「父親」、西瓜育種組組長龔建禎說。

農友種苗利用雲端大數據及分子標記等技術縮短育種時程，推出新品種Miniball迷你小西瓜。(攝影/李瑰嫻)

龔建禎使用分子標記篩選植株特性，並運用雲端知識庫設計式育種，研發出一株多產、短藤蔓適合小耕地種植的Miniball小西瓜。「原本我還不看好它呢！想說西瓜那麼小兩口就吃掉了」龔建禎笑說：「結果女性消費者反映非常好，說這樣吃剛剛好。」Miniball體積小易於攜帶，解決了都市居民丟棄果皮與冰箱存放空間不足的問題，果肉清甜口感也符合時下減醣健康趨勢。

「Miniball迷你小西瓜」外觀小巧可愛。(攝影/李瑰嫻)

生活型態不斷改變，屬於第一級產業的栽種水果也不落人後，育種師發揮創意推出符合時代需求的新品種。一如農友種苗副總經理張佳惠所說：「如今水果除了食物，也可以成為一種生活樂趣，帶來生活上的食趣，以及健康的食趣。」

凍乾水果粉以芒果、鳳梨、美濃瓜、火龍果、蓮霧、黃檸檬、桑椹、木瓜等8種高雄特色果品製成。(攝影/李瑰嫻)

除利用科技育種把西瓜變「小」，位於燕巢區的一鳴生技農園，則把新鮮水果變成天然水果粉，增添水果食用價值。使用零下40度的冷凍乾燥技術，將高雄特產水果芒果、鳳梨、美濃瓜、火龍果、蓮霧、黃檸檬、桑椹、木瓜等製成色彩鮮艷的粉末，保存水果原有的營養及風味，還具有高度可塑性，可以做成甜點、冰淇淋、分子晶球等，水果粉製成料理視覺、味覺滿分，為鮮甜美味的高雄水果推開烘焙業與分子料理界大門。

涼夏創意 玩味Miniball

用迷你小西瓜製作清涼又消暑的創意點心，清甜爽口的風味和奶製品、調飲和前菜都百搭！

製圖/MOOK

金煌芒果新鮮直送 消暑「涼」伴首選

山林綠意環繞，遠離城市喧囂，走進桃源區桃源里高慕源里長經營的芒果園，一顆顆碩大飽滿的金煌芒果，宛如樹林裡的黃寶石，對著遠道而來的訪客招手。

因生長於高海拔、日夜溫差大，芒果甜份被牢牢鎖進果肉裡。 (攝影/Carter)

高里長說：「這個果園是爸爸傳下來的，以前曾經委託別人管理，之後因常要分送親朋好友，今年開始改自己種、自產自銷。」因生長環境地處高海拔高、日夜溫差大，甜分被牢牢鎖進果肉裡，無論是直接品嘗原始清爽滋味，或動手DIY做成冰棒、奶酪點心及入菜，都是炎夏清涼消暑好選擇。

金煌芒果特色為果肉纖細、滋味濃郁且果核小，高雄產區遍及六龜、杉林、阿蓮、田寮、桃源等。 (攝影/Carter)

高里長表示，目前果園約六分地栽種金煌芒果外，也種植梅子、愛玉、橄欖、苦茶油樹等，一到收成時節，由在地居民組成的產銷班特別忙碌。他說，期盼大家多支持山區農特產品，品嘗高山特有的好味道，也能為在地創造更多工作機會。

金煌芒果是由六龜果農黃金煌先生育成的品種，特色為果肉纖細、滋味濃郁且果核小，遍及六龜、杉林、阿蓮、田寮、桃源等產區。以桃源區為例，金煌芒果種植在海拔600公尺以上山坡地，面積占240餘公頃；沿南橫公路，以建山部落到梅山部落產量最多，品質極優。今年金煌芒果產量有限，饕客們想一嘗來自山城的香甜美味，手腳要快。

金煌芒果果肉纖細、滋味濃郁。(攝影/Carter)

• 高慕源里長果園

地址：高雄市桃源區舊社段74號

電話：0911-744-212

• 芒果購買資訊：

高雄首選電商平台

高通通-高雄Super Go-高雄市政府農業局

本文作者：Naru

(本文摘自《高雄畫刊》2023/08)