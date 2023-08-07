Information
• 因受杜蘇芮颱風影響，胖鯊魚鯊西米平臺受損預計於8/4(五)前修復，其餘貓貓蟲咖波及蜜柑站長皆正常展出喔！
高雄聯萌成員集合囉！
來看「胖鯊魚鯊西米、哇鯊米」、「蜜柑站長」和「貓貓蟲–咖波」出沒在高雄流行音樂中心不同角落，一起度過最萌的暑假！
期間：即日起至9/17止（亮燈時間，每晚18：30~24：00）
地點：高雄流行音樂中心
迎接一年一度的海洋派對，高雄再度和LINE貼圖攜手，邀請多位貼圖巨星化身最萌貴賓，並有限定快閃店和相關活動，陪伴高雄的朋友們，千萬別錯過啦！
• 限定快閃店
營業資訊：7/14~9/17，高流音浪塔中庭
（週一休息、二~四 14：30~20：30、五~日 11：00~22：00）
• 聯萌成員限定貼紙
即日起只要和裝置合照並打卡上傳任一社群媒體，於 高流音浪塔中庭快閃店出示打卡畫面，就能獲得限定角色貼紙1張，打卡一次限兌換1張，數量有限送完為止！
• 聯萌成員限定帽
凡至「海洋派對·高雄聯萌」高流快閃店消費滿新台幣100元，即可獲得造型紙帽1頂，200元則獲得2頂，依此類推。款式隨機，每人上限3頂，數量有限換完為止！
本文作者：高雄畫刊
(本文摘自《高雄畫刊》2023/08)
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