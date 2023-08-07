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• 因受杜蘇芮颱風影響，胖鯊魚鯊西米平臺受損預計於8/4(五)前修復，其餘貓貓蟲咖波及蜜柑站長皆正常展出喔！

高雄聯萌成員集合囉！

來看「胖鯊魚鯊西米、哇鯊米」、「蜜柑站長」和「貓貓蟲–咖波」出沒在高雄流行音樂中心不同角落，一起度過最萌的暑假！

「胖鯊魚鯊西米、哇鯊米」、「蜜柑站長」和「貓貓蟲–咖波」集合囉！快來高雄流行音樂中心，一起度過最萌的暑假！(圖片提供/高雄流行音樂中心；製圖/高市府新聞局)

期間：即日起至9/17止（亮燈時間，每晚18：30~24：00）

地點：高雄流行音樂中心

最萌的「胖鯊魚鯊西米」和「哇鯊米」，坐在音浪塔前（海風廣場）吃冰、吃西瓜。(攝影/黃敬文)

「蜜柑站長」拿著牠最愛的蝦蝦，現身輕軌真愛碼頭站旁的高流海豚建築上。(攝影/黃敬文)

「貓貓蟲–咖波」趴在珊瑚礁群上，調皮伸出一隻腳，想跟到訪的每位朋友打招呼！(攝影/黃敬文)

快來和只負責賣萌不賣票的「蜜柑站長」一起拍照打卡。(攝影/黃敬文)

從高雄流行音樂中心珊瑚礁群下方抬頭，看見了嗎？專屬「貓貓蟲–咖波」的經典角度！(攝影/黃敬文)

好想一起坐著與「胖鯊魚鯊西米」和「哇鯊米」一起吃冰啊！(攝影/黃敬文)

「海洋派對．高雄聯萌」夜間亦有點燈，是夜貓子賞景散步好去處。(攝影/黃敬文)

「海洋派對．高雄聯萌」成員們成為夜間注目焦點。(攝影/黃敬文)

一覽「海洋派對 高雄聯萌」成員位置。建議拍攝點為：高雄流行音樂中心 珊瑚礁群下方、音浪堤岸、海音館前廣場。(攝影/黃敬文)

迎接一年一度的海洋派對，高雄再度和LINE貼圖攜手，邀請多位貼圖巨星化身最萌貴賓，並有限定快閃店和相關活動，陪伴高雄的朋友們，千萬別錯過啦！

• 限定快閃店

營業資訊：7/14~9/17，高流音浪塔中庭

（週一休息、二~四 14：30~20：30、五~日 11：00~22：00）

• 聯萌成員限定貼紙

即日起只要和裝置合照並打卡上傳任一社群媒體，於 高流音浪塔中庭快閃店出示打卡畫面，就能獲得限定角色貼紙1張，打卡一次限兌換1張，數量有限送完為止！

• 聯萌成員限定帽

凡至「海洋派對·高雄聯萌」高流快閃店消費滿新台幣100元，即可獲得造型紙帽1頂，200元則獲得2頂，依此類推。款式隨機，每人上限3頂，數量有限換完為止！

本文作者：高雄畫刊

(本文摘自《高雄畫刊》2023/08)