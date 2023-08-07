星座專家唐綺陽分析8／7～8／13星座運勢，本周天王星停滯，當心事情會有突如其來的驟變，讓人措手不及摸不著頭緒。金天四分，注意用火、用電的安全，設備需記得多檢查。近期也容易因為小失誤導致事情突變，需提高警覺。

另外，日金與天王星有相位，經濟狀況將受到影響，容易突然花費過多，或理財方式有巨大的變化，也需特別小心詐騙，可能會受到強烈的打擊。水星停滯，容易溝通不良、雞同鴨講、忘東忘西折返跑、3C產品故障讓資料遺失等問題出現，需花更多時間和耐心去了解，才不會導致誤會擴大。

星象影響：天王星停滯、金天四分、日金與天王星有相位、水星停滯

【累的：金牛座、巨蟹座、獅子座、天蠍座】

金牛座：當心過勞或疏忽影響健康，感情上姿態放低一些

巨蟹座：職場跟海外或異國文化有連結，有遠距離戀愛機會

獅子座：忙於修正過往事務，談戀愛避免活在自己的世界

天蠍座：注意睡眠問題影響工作，多聽另一半意見

【穩的：牡羊座、雙子座、射手座、雙魚座】

牡羊座：工作別跟自己過不去，也別讓工作佔據感情生活

雙子座：花時間處理員工或同事問題，感情上注意表達方式

射手座：事業出現突破口，桃花運佳，態度和善更加分

雙魚座：工作多注意談吐打扮，要溫柔與另一半溝通

【讚的：處女座、天秤座、摩羯座、水瓶座】

處女座：工作勤能補拙貴人多，表達善意帶來更多桃花

天秤座：職場上談定合作被看重，感情獲得另一半支持

摩羯座：有長輩及貴人愛護，表現體貼在感情上更加分

水瓶座：事業上可開創大膽些，戀愛方面可更高調一些