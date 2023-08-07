民進黨2024總統參選人賴清德5日出席「未來城市-青年進行式」論壇，談到能源問題時竟稱台灣沒有用電不足的問題，真正的問題是「綠電不足」。對此，前立委郭正亮6日就表示，「李遠哲早就講了，蔡英文這個人就是極不負責任，說對不起我只做到2024，出來就是丟臉，丟台灣人的臉」，引發討論。

郭正亮6日在政論節目《新聞大白話》中表示，「事實上台積電早就講了，台灣既有的綠電，他買就買完了，那你以為我們台灣，嚴重排碳的企業只有半導體是不是？我們台灣還有石化業、鋼鐵業、水泥業」，郭正亮更指出，「李遠哲早就講了，蔡英文這個人就是極不負責任，我們排碳的企業這麼嚴重，那你氣候變遷、減碳，要有一個時間表，要趕快去做行業的計算，未來才能夠推出碳稅、碳定價，因為各個行業你要做勾稽，你才算得出來」。

最後郭正亮更怒轟，「李遠哲多早以前就跟蔡英文講了，蔡英文說對不起我只做到2024，這種不負責任的人，乾脆不要出來算了，出來就是丟臉，丟台灣人的臉」。