根據最新2024總統大選民調，民眾黨總統參選人柯文哲支持度下滑，尤其在30歲到39歲的女性族群流失11.46個百分點，因此柯文哲5日出席北區姊妹台灣選哲之友會成立茶會，有意甩掉「仇女」標籤。對此，前立委郭正亮6日就表示，「其實柯文哲支持度真的低的是老年人，不是女性，柯文哲60歲以上沒有超過10％，這才是問題」，引發討論。

郭正亮6日在政論節目《新聞大白話》中表示，「其實柯文哲支持度真的低的是老年人，不是女性，你去看《TVBS》最新的民調，賴清德女性支持度是31％，侯友宜跟柯文哲都是28％，哪有什麼差別，柯文哲60歲以上沒有超過10％，這才是問題」，郭正亮分析，「這當然跟新政黨有關，因為全台灣除了台北市之外沒有人投給民眾黨，大部分都是兩黨的經驗，這才是他的問題」。

郭正亮更指出，「柯文哲舉行這個姊妹後援會，來的都是婆婆媽媽對他才有幫助，而不是年輕的女性，因為這個東西就是人家不認識你這政黨，因為民進黨跟國民黨蠻清楚的，大家投票都有一個慣性，都會有認同」，郭正亮最後更說，「民眾黨事實上再提區域立委會非常的尷尬，因為坦白說能夠提的知名度高的候選人也不多，給人家的感覺在區域立委要當選的機率不高，你是要來造成別人落選嗎？事實上民眾黨被迫提名，最後傷的都是國民黨」。