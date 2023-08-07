蔡英文總統5日至新北市板橋接雲寺、慈惠宮參拜，致詞時強調自己沒有債留子孫，而前總統馬英九還有前前任總統8年執政留下來的債務，大概增加1兆4000億到1兆7000億。而最近有一份最新的民調指出，對於蔡英文嗆馬英九總統任內舉債破兆，有94％的民眾認為「不相信，數位身分證浪費近十億蔡英文怎麼說？蔡政府大撒幣才是有目共睹！」引發討論。

YouTube頻道《野電視94強》6日對於「蔡英文嗆馬英九總統任內舉債破兆，你相信嗎？」進行了網路民調，截至6日23時，已有3萬人進行投票，有94％的民眾認為「不相信，數位身分證浪費近十億蔡英文怎麼說？蔡政府大撒幣才是有目共睹！」、有6％的民眾認為「相信，我相信蔡英文才是替人民省錢！」。

參與投票的網友也紛紛留言表示，「希望天佑台灣出明君，能讓大家安居樂業，看到希望未來，才是真的」、「只能說，做賊的喊抓賊，結自身才是最大的賊…」、「蔡英文的話絕對不能信」、「我已經懶得再罵民進黨了，反正根本聽不到人民的聲音」、「做賊的喊抓賊，就是如此！」、「有夠不要臉的執政黨」、「說謊成性的人，沒一句會是真的！慣性撒謊的人，沒有習慣說真話！」