大陸知名歌手刀郎新歌《羅刹海市》近期在娛樂圈刮起一陣颱風，創造驚人的全球170億點閱成績。其歌詞中充滿隱喻與諷刺，引發政治聯想，連德國另類選擇黨魁都愛聽。前立委郭正亮6日在《鄭亦真辣晚報》節目指出，刀郎演繹新疆、西北的曲風，讓大家覺得是國粹之一，代表大陸文化自信在起來。刀郎可能覺得社會就是這德性，讓大家對無所不在的虛偽、霸凌有共感，台灣人也覺得唱到心裡，一些雙標很像在講民進黨。

「我覺得一開始沒想那麼遠，可能覺得社會就是這個德性！」郭正亮表示，所以為什麼台灣人也覺得唱到心裡？你只要認真看待歌詞的意思，你就會覺得台灣也是這樣！就是虛偽、上欺下、霸凌，無所不在。從刀郎的歷程就非常清楚，因為他有一陣子跑到新疆去，在主流歌壇被擠大帥排斥，這裡面最明顯的當然就是那英，所以有人說歌詞中的「又鳥」好像在講那英。「有人這樣說啦，說事實上就是『那又鳥』！」

郭正亮指出，從這個狹窄的範圍，後來大家就延伸到社會的各個領域去了，「我覺得不能用政治解讀啦，有人說這個就是政治，不是的！」是每個社會領域都充斥著這樣的現象，就是當家的欺負下面的，然後又虛偽，又制定一些雙標的標準，「你看我這樣，是不是又愈來愈像在講民進黨了？」德國右翼另類選擇黨魁也出來講說，德國也是這樣！就是愈來愈多人出來講說，好像講到了當下的社會的真相！

「我覺得還有另外一個點，也是中國大陸文化自信在起來！」郭正亮強調，所以對於這種帶有本土文化味，而且又是從比較基層的角度來唱的，就流行開了。比如最近大陸有個動畫叫《長安三萬里》，它7月的票房竟然賣到15億人民幣！

郭正亮直言，刀郎那個新疆、西北的曲風，就讓大家覺得，這個就是國粹之一，是非北京主流的國粹，網路也衍生出各種曲風的演唱。