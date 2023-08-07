台北市1名二寶單親媽，因2名小孩日漸長大，其承租的房子空間太小，打算換房，2020年7月，透過介紹轉租同棟2樓較大的房子，並在李姓原租戶的陪同下與房東簽約，李男為慶祝二寶媽找到房子邀她去卡拉OK飲宴，二寶媽喝醉後，李男趁送她回家後脫去2人下半身褲子躺在一旁，二寶媽甦醒揮手碰到「鳥」驚醒，大喊你是誰，對方竟回答「我是你老公」，二寶媽報案，法院依乘機性交未遂罪，判李男有期徒刑4年。可上訴。

判決書指出，二寶媽因單獨照顧2名小孩，小孩日漸成長，居住空間不足，擬更換租屋地點，透過介紹同棟大樓2樓較大的房子因租約到期李男不再續租，7月18日在李男的陪同下與房東完成簽約。

因簽約過程中二寶媽透漏自己與2名小孩同住，但2名小孩去參加夏令營不在家，李男為慶祝簽約完成，熱情邀約二寶媽至中山區某卡拉OK飲宴至清晨約2點，二寶媽醉到無法自行行走，被攙扶回家，當二寶媽醒來時，發現身邊有人，揮手竟碰到「鳥」才發現是一個大人，下半身赤裸，自己下半身沒有穿，當場怒斥李男才離開。

李男辯稱，他有送二寶媽上樓，她自己拿鑰匙打開住處門鎖，進入屋內就將鑰匙放在客廳桌上，而且我只上去兩三分鐘，回家已經兩點多，沒有發生甚麼事情，當時她的兒子都在。但二寶媽證稱，當我醒來時，發現我身邊有人，原本以為是我的小孩，我用手觸摸的時候才發現是一個大人，而且沒有穿褲子，只有穿上衣，我趕快確認我自己的狀況，也是下半身沒有穿，只有穿上衣，我就問旁邊的人是誰，那個人就說「我是你老公」。

法官審酌，被告為逞一己私慾，進入被害人住處利用她不知抗拒之際著手為性交行為而未遂，罔顧被害人性自主權，造成被害人身心受創，嚴重破壞被害人對他人之信任，所為自應予非難，被告始終否認犯行，且對事實經過反覆其詞，迄今尚未與被害人和解並獲得其諒解，依犯乘機性交未遂罪，處有期徒刑4年。可上訴。