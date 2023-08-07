對於蔡總統社宅政策8年20萬戶恐面臨跳票，民進黨立委羅致政說相較於過去國民黨政府時期所做的，民進黨已經多做很多倍。對此，國民黨立委參選人、新北市議員葉元之痛批羅致政，民進黨就是跳票，就是能力不足、沒有誠信，結果民意代表拍政府馬屁，沒有幫人民發聲！乾脆不要做民代，去行政院做事好了。

蔡總統社宅政策8年20萬戶恐面臨跳票，根據審計部決算報告，截至今年3月，「政府直接興建社宅」累計達成7萬3031戶，達成率僅60％，民眾黨總統參選人柯文哲日前也批評社宅20萬戶肯定會跳票。

民進黨立委羅致政表示，相較於過去國民黨政府時期所做的，民進黨已經多做很多倍，不管是社會住宅包租代管或是興建社會住宅方面，所做的是過去政府的好幾倍，雖然沒有到達百分之百，但都依照進度來推動。

對此，國民黨立委參選人、新北市議員葉元之痛批羅致政，民進黨就是跳票，就是能力不足、沒有誠信、唬爛王，道歉就好，扯國民黨幹嘛？國民黨執政時期，有說要蓋社宅？以前是蓋有所有權的國宅，社宅是比較新的概念，只租不賣。

葉元之直言，政府欺騙人民，結果民意代表拍政府馬屁，沒有幫人民發聲！乾脆不要做民代，去行政院做事好了。