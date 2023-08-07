媒體人黃光芹近日訪問經濟部長王美花，引述外界質疑，台積電為何要跑去美國鳥不生蛋的地方設廠？及高雄設廠是否選舉紅利？王美花則強調沒有所謂選舉紅利考量。退役少將栗正傑6日在《新聞大白話》節目強調，高雄市長陳其邁曾喊完成不可能任務，王美花卻說台積電2奈米廠落腳台中，這是誰打誰的臉？而台積電赴美設廠不但缺工，美國勞工吃不了苦，動不動就罷工，台積電營運成本堪憂。

「王美花說不是選舉紅利？我給大家看幾則新聞。」栗正傑提到，2011年11月的新聞，台積電確定在高雄設廠，高雄市長陳其邁還說，完成了不可能的任務，這是高雄選舉之前的新聞，要設28奈米廠，最後停下來了，一大堆人被割韭菜，也造成高雄房地產的上漲，年輕人買不到房子。

栗正傑表示，第二則新聞是今年7月份，上面寫台積電在高雄設2奈米製程廠，陳其邁說補足環差資料再審。接下來再看5日的新聞，經濟部長王美花接受媒體人黃光芹節目訪問的時候說，台積電2奈米廠落腳台中，現在正在都審中。到底是誰打誰的臉？是王美花打陳其邁的臉？還是陳其邁打王美花的臉？所以今天有沒有利用台積電來炒作選舉紅利？其實從這幾則新聞就很明顯看得出來。

「政治語言講到最後都有一句話，細節要留給台積電自己去公布！」栗正傑質疑，這完全是推卸責任的話，既然是如此，地方首長就不應該替台積電來宣布要不要設廠，應該要由台積電自己來決定，他要在哪裡設廠、生產什麼東西。如果你要替他宣布，你就要負責任。你是地方首長，人家把票投給你，就是希望你完成不可能的任務，結果現在真的是這個任務不可能完成了。

栗正傑強調，現在面臨總統選舉，自己是高雄人，要跟高雄鄉親講，如果台積電沒有百分之百的消息，千萬不要再去當韭菜了。

栗正傑指出，台積電到美國蓋工廠，工人都已經不足了，美國1年蓋不到2座廠，不需要很多那種專業的技術工人。台積電完成之後，也值得堪憂，為什麼？大家去竹北看一下，竹北那些工程師，你看他幾點鐘下班？竹北那些幼兒園，是包括到幫那些小朋友洗完澡，吃完晚餐，家長才來接，代表這些家長回到家都已經是8、9點以後了，非常晚才能夠回到家。美國的工程師可不可以吃得了這種苦？受得了這種罪？

「你不要一天到晚只要求福利嘛！只要求加薪嘛！罷工、抗議，只會來這一套？」栗正傑直言，台積電完成之後，他的營運成本真的是堪憂。