馬來西亞數位通訊部日前宣布，核發執照給馬斯克「太空探索」（SpaceX）公司的星鏈（Starlink）低軌道衛星網路通訊服務，引發討論。但臉書創辦人達斯汀·莫斯科維茨近日則批評馬斯克過度承諾電動車續航里程、自動駕駛和自動化組裝工廠能力，以吸引客戶、員工和資金。退役少將栗正傑6日在《新聞大白話》節目強調，包括車殼接縫及噪音等問題，車迷對特斯拉多有批評。台灣若想買200顆低軌衛星，也要考量成本。

「一顆衛星成本是多少？60萬美金！約合台幣1800萬，台灣要買200顆，你看成本多少？」栗正傑指出，每一顆衛星它有使用的壽命，壽限是5到7年就要換。所以馬斯克支援烏克蘭，他就在叫說他成本太大了。因為衛星要不停地更換、不停地發射。

栗正傑質疑，所以蔡英文講說要跟馬斯克合作，或跟英國合作，台灣現在這些科技經費，負擔得了嗎？而且這些事情一做下去，不是說一天兩天就沒有了，而是每隔一段時間就要換一批，這是一個很大的問題。

「特斯拉的汽車，我聽很多車迷在評論這個車子。」栗正傑強調，不錯，剛開始出來的時候很新鮮，很好奇，好像在開一部手機一樣。可是他們評價說，這個車的水準製造得蠻粗糙的，畢竟美國的造車產業，沒有日、德來得要精密、精細，不管裡面內裝要幹嘛。

栗正傑直言，舉一個最簡單的例子，我們都知道車子一定有接縫，車迷說那個接縫就很大，所以造成噪音很大。所以特斯拉的缺點在這邊，它並不是很精密的車子。中國大陸的比亞迪來講，在造車的工藝上也逐漸追上特斯拉，所以它超越特斯拉，是非常有可能的。