西南風，氣象局發布大雨特報。（報系資料照）

氣象局發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

西南風影響，易有短延時強降雨，今(7)日高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，氣象局今早針對高雄、屏東發布大雨特報，請注意雷擊及強陣風；連日降雨土石鬆動，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲。台北盆地及花東縱谷內有局部38度高溫發生的機率，東南部地區有焚風發生的可能。此外未來一周恐有兩個颱風生成，不過目前判斷影響台灣機率低。

氣象局指出，今天迎風面中南部地區整天不定時有短暫陣雨或雷雨，南部地區及中部山區易有局部大雨，南部山區也不排除有局部豪雨發生，花東山區因西南風過山影響亦有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，各地高溫普遍約在32至35度，桃園以北及東半部地區有36度高溫發生的機率，台北盆地及花東縱谷內有局部38度高溫發生的機率，東南部位在西南風背風側，有焚風發生的可能。

氣象局說明，周二至下周日（8日至13日）仍為西南風環境，水氣略為增加，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，易有局部大雨發生，降雨範圍較為廣泛，除了在山區有持續性降雨外，強降雨區域也會擴張到平地；受到低壓帶影響，水氣偏多，北部及東北部地區有零星短暫陣雨；其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

紫外線指數方面，各地紫外線指數偏高，基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣和台東縣更達「危險級」，外出請多注意防曬。

空氣品質方面，7日環境風場為西南風。竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及金門為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級。

此外太平洋上下週恐有兩個颱風生成，氣象局表示，北太平洋整體環境適合颱風發展，一是目前位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓，預估下週三、下週四後可能生成為今年第7號颱風「蘭恩」，不過目前判斷影響台灣機率低；另一個則是尚在國際換日線以東的颶風「朵拉」，按照其路徑推斷，下週六可能通過國際換日線，成為今年第8號颱風「朵拉」。

氣象局也提醒，第6號颱風「卡努」雖已逐漸遠離台灣，對台灣影響減小，但台灣各沿海風浪仍大，基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生機率；適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水；又因西南風影響，北部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區易有8至9級強陣風，請務必注意安全。