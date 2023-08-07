烏克蘭總統澤倫斯基今天在夜間談話中表示，儘管過去一週俄羅斯進行了數十次攻擊，多虧美國愛國者和德國IRIS-T防空系統，讓烏克蘭取得「顯著成效」。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他接獲有關使用夥伴國家提供的先進防空系統相關報告，特別點名雷神公司（Raytheon Co.）生產的愛國者（Patriot）和德國的IRIS-T防空系統。

他說：「這些都是威力強大的系統，成效卓著…它們已經帶來顯著成效，而且不是只有幫助烏克蘭這樣。」

他表示，只要俄羅飛彈遭到摧毀，「就再次向世界保證恐怖主義國家無法突破我們的集體安全」。

澤倫斯基表示，過去一週來自俄羅斯的攻擊「很大一部分」遭到烏克蘭擊落，這包括65枚各式飛彈，以及87架見證者（Shahed）無人機在內的178架攻擊無人機。（譯者：何宏儒）1120807