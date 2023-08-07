租屋居然遇到假房東，20多歲的黃姓牙醫和彭姓設計師從新竹北漂工作，去年底透過臉書租屋社群的租屋訊息，在台北市羅斯福路二段巷弄內，以2萬元租下了大樓公寓，一次付清8個月租金，加上兩個月押金，繳了20萬元租屋，沒想到卻突然被警方找上門說「私闖民宅」！有自稱是房屋代管的管理者，控告他們侵入住居，原來他們先前遇上的是假房東。

根據警方表示，黃姓、彭姓兩名男子因北上工作，去年底在臉書租屋社群刊登租屋需求訊息，不久就有房東私訊彭男，雙方加Line相約看房，當時洪男正在該房屋搬東西，黃、彭兩男不疑有他認為洪男即為屋主，立即與洪男簽約，12月初陸續匯款20萬元給洪男。

兩人後來因租屋處傢俱缺漏問題，不斷尋找洪男，卻始終音訊全無，上月更要求洪男務必出面，否則將報警處理，但仍未獲洪男回應。沒想到住了7個月後，「真房東」拿著權狀，帶警方前往租屋處，控訴他們私闖住宅，當場將他們掃地出門。

經警方交叉比對後，研判彭男疑似被假房東洪男簽署租約文件，彭男始驚覺遭受詐騙，故至派出所提告洪男涉嫌詐欺及偽造文書，但許姓承租人不讓兩人將屋內物品拿走，也提出告訴。警方指出，彭、黃兩人認為遭到洪男詐騙而報案，但洪男所提供的匯款帳號，已列為警示帳戶，將傳喚洪男到案說明，朝詐欺、偽造文書等罪嫌偵辦。

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