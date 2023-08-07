父親節到了！根據肝病防治學術基金會最新調查，全台竟有超過半數國人罹患脂肪肝，儼然成為新國病。其中男性風險較高，每2~3位男性中就有1人有脂肪肝，也成為許多爸爸們的健康殺手，過去總認為脂肪肝嚴重才會威脅肝臟健康，但一項新研究指出，就算僅是輕度脂肪肝，也可能導致癌症與增加轉移的可能性，另一項新研究更點出「5年內恐罹腎病」，大幅增加洗腎風險。

肝病防治學術基金會7月23日號召全台北、中、南、東以及離島的金門、馬祖共24家醫療院所參與調查，完成4663人腹部超音波篩檢，結果發現高達53.7%的人患有脂肪肝。一般來說，男性脂肪肝比例是女性的2倍，推測應是愛吃肉、重口味飲食習慣所致，由於脂肪肝患者年齡逐漸降低，呼籲40歲後就要提高警覺。肝基會執行長、台大醫院家醫科醫師粘曉菁表示，脂肪肝並非指肝臟外面包覆一層油脂，而是肝細胞塞滿小油滴，猶如脂肪泡泡，可能導致肝炎與肝硬化，造成肝臟傷害。

許多人認為中重度脂肪肝才具有威脅性，但洛杉磯Cedars-Sinai醫學中心最新研究顯示「輕度脂肪肝也可能罹癌」！研究團隊進行小鼠實驗發現，脂肪肝會讓癌細胞更適合在肝臟生存，尤其是大腸癌患者若有脂肪肝，癌細胞更可能會轉移至肝臟，推測原因是脂肪肝會影響免疫系統，此項研究結果發表於7月《細胞代謝》（Cell Metabolism）期刊。此外，粘曉菁也提醒，根據國外研究顯示，有脂肪肝、糖尿病及三酸甘油脂都高的人，更容易導致肝癌。

另外，長庚醫療體系也在日前發表一項跨院區的長期研究，追蹤1628位脂肪肝患者，結果發現5年內平均有9.3%的機率從「腎功能正常」進展到「慢性腎病」，而這些慢性腎病患者5年內平均又有17.6%的機率從「慢性腎病」進展到「晚期腎病」，恐得洗腎度過餘生。前基隆長庚醫院外科部主任、現任大里仁愛醫院副院長黃挺碩表示，許多研究顯示，脂肪肝並不只是一種局限在肝臟的疾病，而是一種系統性的代謝性疾病。

黃挺碩說，脂肪肝會伴隨體內許多代謝異常，例如肥胖、高血糖、高血壓、血脂異常、胰島素阻抗、全身性的發炎疾病等，所以脂肪肝不僅是肝病，也是一種全身性的代謝疾病，而這些代謝性疾病跟也是心肌梗塞、腦中風、慢性腎病很重要的危險因子，建議脂肪肝患者應生活規律、適度運動，避免高熱量與高膽固醇飲食，並注意體重控制。

粘曉菁表示，只要減重5~10公斤，就能有效逆轉脂肪肝，也呼籲40歲以上成人每年做腹部超音波檢查，才能早期發現脂肪肝。肝基會總執行長楊培銘提醒，減重後也不能掉以輕心，一定要持續超音波追蹤檢查，避免病情在不留意時就出現惡化。

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