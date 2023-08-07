時報周刊CTWANT前年曾在公園捕捉到唐治平閉著眼睛，轉動手上的泰國佛牌項鍊，口中還念念有詞，虔誠的模樣像是在誦經，時隔兩年，本刊再次巧遇走在路上的唐治平，沒想到他仍虔誠的拿著同樣的佛牌項鍊，邊走邊轉動，另一手則拿著手機邊滑，完全沒有心力看路，經過速食店車道時也沒停下，令人捏把冷汗。

唐治平走在台北市內湖路邊，一手滑手機、一手轉動佛牌。（圖／本刊娛樂組）

唐治平身材雖然已經沒有多年前精壯，但身高184公分的他走在路上依然相當顯眼，相比前年本刊發現他坐在公園花圃邊，閉上眼睛、低頭念念有詞，手中轉動佛牌的休閒模樣，這次他是邊走邊甩動佛牌，不過打扮帥氣，粉紅色襯衫紮進白色褲裡，像是剛下戲。

6月時唐治平和同月生日的好友羅巧倫、沈世朋一起慶生。（圖／翻攝自臉書）

今年6月，唐治平和同月生日的羅巧倫、沈世朋一起慶生，好友們包括江俊翰、李亮瑾、謝金晶、胡嘉愛等都到場一起慶祝，45歲的唐治平雖然消瘦但氣色很好，而這兩年他的作品數量漸漸回溫，還在侯孝賢監製的影集《良辰吉時》中與段鈞豪飾演同性戀人。

前年本刊也曾在路上直擊唐治平甩動佛牌走路，如今虔誠依舊。（圖／本刊攝影組）

在《良辰吉時》中裡有男男吻橋段，這也是唐治平第一次跟同性接吻，拍攝時NG好幾次，第一次甚至互相撞到牙齒，唐治平受訪時說出道10幾年，一開始的確對於男男親熱戲有點擔心，「我沒有恐同症，但一開始會害怕有男男肢體接觸、親熱動作，還好後來拍完後，也真的沒什麼。」自嘲白擔心10幾年。

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