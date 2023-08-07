大陸央視於2日播出影片《逐夢》，披露解放軍航母山東艦在西太平洋遠洋海訓時，遭遇「外軍」環形偵察；有專家分析，外軍就是美航母「尼米茲號」。退役少將栗正傑表示，美軍現在只有2艘航母在全球部署，經不起受傷，所以這次中美航母對決，關鍵點就在這裡。

栗正傑6日在中天《鄭亦真辣晚報》節目中表示，美軍有11艘航空母艦，現在能在全球部署的只有2艘。杜魯門號航母只是一個電氣壞掉，就要回港維修，也修了3個月。對美軍來講，非常影響全球兵力的部署，11艘航空母艦能夠有3艘部署在全球，已經不錯了。

栗正傑接著指出，這次兩軍航空母艦的遭遇，美軍認為不是打不過山東艦，而是一定能贏，因為它是核子航空母艦、噸位又比較大、艦載機起降次數又比較多；可是經不起損傷，如果損傷，就必須回港維修，要修多久就不知道了。

栗正傑舉例表示，康乃狄克號核子攻擊潛艦兩年前撞到，到現在還沒修好。杜魯門號也是修了3個月，還沒修好。美國航空母艦在這邊只要挨了一發砲彈，全球就少一艘航空母艦部署；美軍不見得會輸給山東艦，可是經不起一點點的損傷，會影響以後的戰力。所以這次中美航母對決，關鍵點就在這裡。