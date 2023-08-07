網紅馮語婷日前控訴鳳梨（吳泓逸）吸毒黑歷史；開撕陳沂時，被她說是「蹭流量」，讓馮語婷挖雙方互動的時間證據，雙方正式開戰。昨6日馮語婷再戰陳沂，質疑她「是否涉嫌詐欺」。對此，陳沂立刻反擊，要對馮語婷提告。

馮語婷6日晚間在臉書發文問陳沂， 「是不是有涉嫌詐欺還是詐騙案啊？是當車手還是人頭嗎？為什麼公司帳戶會被凍結呢？妳幾百塊的淘寶貨賣上千，應該不會凍結公司帳戶吧？還是說公司有什麼問題嗎？怎麼都不敢說呢？這樣沂粉會哭哭，這樣以後我要叫妳詐欺嫌『沂』犯了。」

陳沂見狀也立刻發文「已經說過之前是最後一篇講馮語婷了。我不是出爾反爾的人」。所以對於不實指控不做回應，並和律師討論過，會立刻對馮語婷提告「加重誹謗」！她強調，馮語婷說她是用本名，提告可以直接找到資料。刑事案件被告本人必須親自出庭，不要躲在螢幕後面小弄弄，出來面對社會大眾吧！且陳沂同時也回應粉絲「能讓大家看到馮語婷廬山真面目，究竟是不是她發的照片那樣，有可能可能像莫羽靜一樣，背後是個中年男子，我想大家都很好奇。」