英鎊自7月中觸及一年多新高水準後，便開始反轉下滑。英國央行日前召開貨幣政策會議宣布升息1碼，英鎊卻不漲反跌。英國央行8月例會升息幅度不如預期，加上經濟走疲的跡象浮現，交易員預測終端利率可能達5.75％，反觀先前預期利率可能升破6.5％。

相較於市場預測英國央行可能再升息2次，道富銀行策略師費里奇（Lee Ferridge）認為，英國央行最多只會再升息一次，若是接下來2個月的經濟數據不佳，說不定連一次都沒有。費里奇預測英鎊可能在未來2至3個月跌破1.2美元。