波士頓紅襪前一戰在主場遭遇令人心痛的失敗，總教練柯拉（Alex Cora）表示：「我極度失望，這可能是我帶隊以來最糟糕的一日。」柯拉喊話要大家下一場振作起來，沒想到7日對藍鳥系列賽最終戰，紅襪被扁得更慘，藍鳥猛掃16支安打以13比1大勝。張育成此戰未獲先發，中途擔任游擊手上陣，連續兩戰沒有安打。

藍鳥史普林格（George Springer）第3局擊出深遠飛球，落地彈出圍牆外成為場地二壘打，這一棒攻回第1分，成為大屠殺的起點。後面查普曼（Matt Chapman）、畢吉歐（Cavan Biggio）接連二壘打，藍鳥4比0領先，菜鳥史奈德（Davis Schneider）第4局追擊兩分彈。

第5局藍鳥打出滿壘大局灌進5分，紅襪只有卡瑟斯（Triston Casas）陽春炮反擊，藍鳥11比1大幅領先。該局下半張育成被換上代打，敲成內滾出局，繼續擔任游擊手留在場內。紅襪始終無法得分，第9局把二壘手瑞耶斯（Pablo Reyes）叫上去投球，

藍鳥史奈德在這個系列賽才初次登場，此戰5打數4安打4打點，對紅襪3連戰繳出9安2轟、5打點，他賽後微笑說：「我只是想站上大聯盟，但這個表現超乎我的預期。」紅襪前半季對藍鳥7戰全勝（兩次系列賽橫掃），此次慘遭藍鳥報復，戰績57勝54負跌至美東最後一名。