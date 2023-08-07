YouTube上擁有585萬訂閱的「老高與小茉」，近日遭YouTuber「藍泉媽媽 LQMAMA」爆出影片幾乎100%抄襲日本YouTube；對此，老高發出兩則聲明回擊，但卻有眼尖網友發現老高的聲明已悄悄刪除，而該事件爆發後老高頻道的訂閱數也成為關注焦點。

隨著影片抄襲爭議迅速在網上引發熱議，老高4日先是發出聲明表示，任何客觀事實都不是自己原創，隔日再針對「著作權」問題回應，「著作權只有在原作者不允許轉載的情況下才存在，或者說才有效」更直言「原作者都沒說什麼那幾個人就不要著急了。還有我相信關於《昆蟲》的那個影片，你們所謂的原作者一定不會要求我刪除影片，因為他根本就不是源」也強調自己從未說過自己是源，也只有真正的源可以要求自己標註源。

老高曾發文強調「從來沒有說自己是源」。（圖／老高與小茉 Mr & Mrs Gao Youtube）

老高兩則聲明一出，引發網上兩派論戰，一方認為有理，但也有其他人質疑是在硬凹；如今PTT網友發現老高竟已將這兩則聲明撤下，讓他質疑「這是老高縮了的意思嗎？還是老高發現根本不用理酸民，觀看數還是穩妥妥的？還是這事件被yt盯上要開鍘了？」

貼文曝光後，網友紛紛猜測原因「真假，會縮喔」、「老高：我講完了 高不高興隨便你」、「找資料來源又不代表編排都可以一樣，抄就是抄」；此外，也有人提到，在抄襲事件爆發後，老高頻道訂閱數並無減少，一樣有585萬人訂閱。