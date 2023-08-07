一名網友羅列出台灣的5大缺點，包括低薪、科技發展不全面、不太會打扮自己、生育力低、市容很醜等，反觀南韓每一項都屌打台灣，讓他好奇詢問如果下輩子可以自由選擇，大家會想投胎到南韓還是台灣，引起網友熱烈討論。

一名網友昨天在PTT上分享，如果下輩子只能選擇投胎台灣或是南韓，沒有第三種選擇的話，他很好奇會有多少人選台灣，畢竟台灣現在爛到出汁，以前明明拿了一手好牌，結果現在被南韓越拉越開，薪水也慘輸，台灣基本薪資26000元左右，但是南韓物價沒有高多少，薪資卻有70000至80000元。

該網友表示，南韓科技全方位發展，有三星、現代等大公司，半導體、汽車、造船、電器和重工業屌打歐洲，核能發展也是嚇嚇叫，反觀台灣只剩一個台積電能看。

該網友指出，台灣人不太會打扮自己，很多人甚至不習慣化妝，經常穿一件背心配上拖鞋就在大街上走來走去，而南韓的歐巴每個人都超會穿，光看Google的街景照就可以知道，路上每個人都很潮。

該網友也說，台灣的經濟、教育、外交、產業和內政都瘋狂退步，生育主力也多是「8+9」或是貧窮的族群為大宗，中產階級以上的人都不太願意生孩子。最後是台灣的街景與市容真的很不美觀。綜合上述5個致命的缺點，正常人都會選擇投胎南韓吧？

貼文一出，網友們直接吵翻天，有人認為比起在南韓工作，在台灣的壓力小很多，如果可以還是會選台灣；但也有網友認為，有能力的人去南韓很吃香，比留在台灣還要能成功；但也有人搖頭直呼，不管是南韓還是台灣，只要投胎的窮人家，結局都是一樣的，要成功出人頭地，與家庭提供的教育環境很相關。