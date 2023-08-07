針對在野黨猛攻蔡政府的前瞻與特別預算爭議，衛福部前部長陳時中昨（6）日砲轟，在野黨「以為譁眾取寵能取得政權」，但這其實是場災難。相關新聞一出後，讓大批網友炸了鍋，有人更直言，陳時中、民進黨繼續執政，才是台灣的災難。

陳時中昨在北市「全國台南旅外鄉親賴清德後援會成立大會」致詞時說，執政黨無論是還債、存錢都做得非常好，在野黨近期卻指著過往建設胡亂汙衊，「白的說成黑的」。陳時中也提到，疫情3年來國內經濟成長成世界奇蹟，但在野黨無視此種成就，反而汙衊執政黨，選舉期間還倒果為因、譁眾取寵，以為這樣就能取得政權，但這是台灣的災難，千萬不要讓此情形發生。

對此，大批網友在《中時新聞網》報導留言砲轟，「讓民進黨繼續執政才是災難的延續」、「怎麼覺得譁眾取寵比較適合你」、「陳時中又在刷存在感了」、「你才是台灣的災難」、「台灣譁眾取寵最具代表性的應該是『世界怎麼跟得上台灣』這句話」、「繼續嗆，盡量嗆」、「多練肖話，在野黨會很高興」。