雙颱將接力生成，周二起水氣增加，降雨區域從中南部擴大至西半部，氣象專家吳德榮表示，日本東南方海面周三可能有第7號颱風「蘭恩」，生成機率已高達80％，氣象粉專「林老師氣象站」推估「蘭恩」往日本東南部海面接近的機會最高。以及東太平洋第5號熱帶系統「Dora」周六將跨過換日線來到西太平洋，也沒有侵台疑慮。

6日20時歐洲(ECMWF)系集模式，模擬9日20時在日本東南方海面有第7號颱風「蘭恩」，其生成的機率已高達80％；另外，「東太平洋」第5號熱帶系統「Dora」在夏威夷西南方海面。(翻攝自三立準氣象.老大洩天機)

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，今日西南季風帶來不穩定大氣，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，山區有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣，如：雷擊、強風、瞬間強降雨，仍有致災的威脅；背風面晴熱、氣溫偏高，有焚風發生。今日北部氣溫25至38度，中部25至34度，南部24至33度，東部22至39度。

吳德榮表示，周二至周五（8至11日）西南季風略減弱，但水氣增多，大氣仍很不穩定，降雨範圍擴大，西半部有局部陣雨或雷雨，中南部有大雷雨、伴隨劇烈天氣，應持續注意連日多雨而致災。周六、周日（12、13日）水氣略減，大氣仍不穩定，西半部午後有局部陣雨或雷雨。

吳德榮表示，最新歐洲系集模式在日本東南方海面有第7號颱風「蘭恩」的模擬，其周三（9日）生成的機率已高達80％，但即使成颱，因緯度已高、距離又遠，導引氣流不向台灣，無侵台疑慮。另外，東太平洋第5號熱帶系統「Dora」8月1日已被命名，目前在夏威夷東南方，周六（12日）前後將跨過換日線（東經180度），亦無侵台疑慮。雖會被收編為西北太平洋第8號，但並不算是在西北太平洋生成的颱風，否則在統計全球生成總數時，會出現重覆計算的問題。

「林老師氣象站」在臉書也發文，日北東南方外海有熱帶擾動醞釀，周二、周三有可能形成第7號颱風「蘭恩」，推估往日本東南部海面接近的機會最高，目前對台灣沒影響，不過仍須持續追蹤其發展。