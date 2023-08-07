國民黨2024總統參選人侯友宜跟民眾黨參選人柯文哲5日參加台灣文化協會舉辦的活動，台灣民意基金會董事長游盈隆也有出席。對此，他分析2人演講，直言侯友宜令人印象深刻，「有扳回一點面子的味道」。

游盈隆昨（6）日在臉書發文指出，這是他第一次非常近距離地聽侯友宜在公開場合演講，在5分鐘的演講時間，他稱讚侯整體而言，態度謙恭，語調沉穩，言詞懇切，尤其最後連喊三句「團結真有力，同胞要團結」，一方面呼應蔣渭水，另一方面也不無向藍營喊話的弦外之音。

除此之外，游盈隆更指出，如果說這是侯友宜「六八政大慘案」災後重建的一次演出，那是令人印象深刻的，有扳回一點面子的味道。未來能否持續給人耳目一新的感覺，正是他邁向總統之路的最大挑戰。

至於柯文哲，游盈隆則指出，昨天表現從容，以職場經驗來說，柯除了是急診室醫生，還兼任醫學院教授。大家都知道，從事教職必備的條件之一是，有一定程度的口語表達能力，這方面和侯友宜比起來是佔了一點便宜。

另柯文哲在活動中還談到，蔣渭水的一番談話，大意是「台灣可以在未來日華親善關係的建立上做點事情」，聯想出「台灣可以在美中關係上扮演某種角色，而不是大國棋子」。游盈隆表示，反應很快，讓與會者或眼睛一亮，或心裡一沉，從另一個角度看，柯文哲又一次扮演了「最佳丟問題角色」，未來還有戲看。