現代人愛穿瑜珈褲，一名有在上瑜珈課的女子表示，在家穿新買的淺色瑜珈褲，卻被大嫂叮囑不要在哥哥面前穿，讓她超級傻眼直呼「干妳什麼事？我有注意過哥哥的眼睛，他不會愛看我下面」，貼文讓眼尖網友認出，她曾經是在網路發文自爆和哥哥有不正常關係，多數人都勸她，淺色瑜珈褲真的很醜，拜託可以放過哥哥嗎？」

原PO近日於臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》匿名指出，大嫂看到她穿淺色瑜珈褲叨念「不要在我們面前晃來晃去，是不是刻意要穿給哥哥看？」她向對方表示，淺色是新買的，為了待會上課不必再更換，才會直接穿上，再加上哥哥並不會看因此緊盯她的下半身，認為大嫂想太多。

原PO表示，第一次穿瑜珈褲哥哥的確有看了她一眼，但之後就習以為常，唯獨嫂嫂非常在意，她直翻白眼說「疑心病很重耶！我穿什麼顏色干她什麼事？我有注意過哥哥的眼睛，哥哥又不會愛看我下面，這個也要管？是不是大驚小怪？」

貼文引發網友苦勸，「瑜伽褲是要在教室穿比較合適吧！妳大嫂也是為妳好的，穿衣服要看場合」、「瑜珈褲不是每個人穿都好看好嗎？沒有瑜珈老師的身材，真的不要穿，有礙觀瞻」、「妳會注意哥哥的視線，表示妳也知道這樣穿會引起別人注意，那為何妳還執意要穿？」、「妳大嫂是為妳好，淺色的很顯駱駝蹄，真的很明顯又很醜」、「其實穿淺色晃來晃去真的不太好看」。

貼文中也有不少人猜測PO文者的身分，疑似是2020年曾在臉書發文自爆和哥哥有不正常關係的女網友，「妳不用匿名，看文章也知道妳是誰」、「可以放過哥哥了嗎？」、「對自己哥哥會有邪念那才是變態好嗎」。