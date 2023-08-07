全訊為專業砷化鎵、氮化鎵、微波積體電路(GaAs、GaN、MMIC)功率放大器(PA)廠，全訊7月合併營收為1.01億元，月減22.32%，年增51.1%，累計前7月合併營收為6.68億元，年增24.58%。
由於下半年進入國防標案產品出貨旺季，商用及衛星通訊產品訂單持續提升，海外軍工等級的PA出貨量穩健成長，全訊審慎樂觀看待下半年營運，以目前訂單出貨排程來看，可望帶動公司下半年營收及獲利成長。
因應國防軍工及商用產品訂單增加，全訊二廠下半年正式加入量產，為公司營運成長再添新動能。
受惠政府標案出貨進度順利推進，全訊科技(5222)7月合併營收為1.01億元，月減22.32%，年增51.1%，由於下半年進入國防標案產品出貨旺季，且商用及衛星通訊產品訂單持續提升，海外軍工等級的PA出貨量穩健成長，可望帶動公司下半年營收及獲利成長。
全訊為專業砷化鎵、氮化鎵、微波積體電路(GaAs、GaN、MMIC)功率放大器(PA)廠，全訊7月合併營收為1.01億元，月減22.32%，年增51.1%，累計前7月合併營收為6.68億元，年增24.58%。
由於下半年進入國防標案產品出貨旺季，商用及衛星通訊產品訂單持續提升，海外軍工等級的PA出貨量穩健成長，全訊審慎樂觀看待下半年營運，以目前訂單出貨排程來看，可望帶動公司下半年營收及獲利成長。
因應國防軍工及商用產品訂單增加，全訊二廠下半年正式加入量產，為公司營運成長再添新動能。
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