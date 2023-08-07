7-ELEVEN插旗現調風味飲市場多年，以CITY CAFE領軍攜手CITY TEA、CITY PRIMA、CITY PEARL等品牌，目前已推出逾20款熱銷單品，今年上半年更帶動CITY CAFE特大杯飲品較去年成長逾四成。

搶攻夏日大人味清涼商機，7-ELEVEN CITY CAFE率超商通路之先，於近6800間門市推出「雞尾酒風味氣泡咖啡」，統一超表示，此次新品以經典雞尾酒風味為標竿，採用國際知名基酒調和風味氣泡咖啡，預計此次再推出新品將帶動相關類別業績成長兩成。

此外，瞄準即將到來的父親節商機，7-ELEVEN也推出限時5天大人風味的「爸爸的思樂冰」、「爸爸的霜淇淋」等新品，持續打造超越消費者期待的生活服務平台。

受惠於台灣7-ELEVEN及轉投資事業：菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(台灣星巴克)、上海7-ELEVEN、統一生活(康是美)等均表現亮眼，有效挹注營收，統一超2023年上半年合併營收為1530.61億元，較去年同期成長10.28%，為歷年同期新高，稅後淨利約63.58億元，年增16.35%，歸屬於母公司稅後淨利約53.75億元，年增16.27%，為歷年同期次高，每股盈餘為5.17元。