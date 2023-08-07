全家第2季合併營收為247.18億元，年增11.37%，稅後淨利5.2億元，歸屬母公司淨利5.04億元，年增42.29%，單季每股盈餘為2.26元，累計上半年合併營收478.4億元，年增10.78%，稅後淨利7.2億元，年增31.26%，歸屬母公司淨利7.01億元，年增33.73%，每股盈餘3.14元。

全家表示，受惠於便利商店本業穩健，既存店日均銷售成長，持續拓點、店數淨增44家，截至6月底總店數達4182，轉投資獲利挹注則主要來自於支援本業的全台物流、福比麵包、晉欣食品，以及水平展開的餐飲事業—全家國際餐飲獲利倍增，旗下四品牌總店數為66家。

就各業務來看，全家表示，便利商店本業，差異化鮮食策略奏效，助攻整體成長最為關鍵，眾多明星品類持續進行品質提升與話題出新，包含Let’s cafe、minimore甜點、匠吐司領軍的烘焙麵包、Fami!ce霜淇淋等成功帶動鮮食業績年增2成，節慶預購則在OMO便利多渠道與獨家商品開發下，業績成長逾3成。Famisuper選品超市新店型持續擴店，輔以外送店取便利服務，帶動單店成長至少2成。

「全家」上半年於「便利永續你也+1」的ESG主軸下，減塑議題以組建聯盟倡議模式推廣「永續循環杯」有成，帶動使用人數較前期六倍成長，提供免費借用服務的全家店點也加快佈建速度逾700店。攜手勝利基金會、由身心障礙夥伴運營的公益便利商店，落實DEI多元共融精神，首度跨出雙北、於桃園社會住宅開店後達到全台7店，並獲得2023台灣永續獎的肯定。