台北市立委第二選區（士林、大同）由國民黨台北市議員游淑慧與民進黨台北市議員王世堅進行競爭，日前王拿著一堆菜瓜布舉辦造勢活動，被解讀為「除游」，不過王卻稱無此意，只是要為台灣人民除去不好的政策而已，讓游反酸王此舉猶如請鬼拿藥單，因為現行政策都是民進黨執政推的。

游淑慧昨（6）日表示，有支持者告知，王世堅日前舉辦造勢活動拿著除油菜瓜布，實際上的意思是「除游」，讓她感覺不舒服，質疑對方明明是長輩，先前還說要用紳士風度進行這場選舉，結果卻不針對公共議題來辯論，只能走負面攻擊的老路；事後，王世堅解釋，菜瓜布並非為了除油，而是要為人民除去不好的政策。

「敢做不敢認！」游淑慧於臉書上再嗆，王世堅平常的專長就是靠送禮來酸市長，藉此上新聞，連選舉也只能靠同一招，且王稱菜瓜布是要除去不好的政策，但如今這些不好的政策，就是民進黨執政時推動的，「王世堅要除民進黨的不好政策？感覺請鬼拿藥單」。

游淑慧酸，王世堅不如說是要除奸、除綠霉、除掉富的流油的貪官污吏還比較貼切，「身為長輩、身為男人，我還是很難想像，怎麼會覺得這樣好棒棒。不尷尬嗎？我在監督預算，你在玩菜瓜布」