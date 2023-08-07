香港樂團LMF成員陳匡榮（Davy／大飛）傳出離世消息，享年52歲，對此，隊友Jimmy也發出黑圖哀弔證實死訊；陳匡榮過去創作過許多經典歌曲，包括林憶蓮《至少還有你》、陳奕迅《心深傷透》都出自於他，如今傳出時事消息震驚演藝圈。

陳匡榮的同團隊友Jimmy昨（6）日發出全黑圖證實死訊，文中寫下：「別了…摯友…少了…一路好走…R.I.P…」，鄭中基也引用陳匡榮作曲的《東京出沒》歌詞哀悼：「游過我的腦海，焦點中你尚在」，盧巧音則寫下「痛，希望你再無痛楚，就是不願意失去你的消息」。

陳匡榮為傳奇樂團Anodize、LMF成員，同時還是吉他手、鼓手，曾創作張國榮的《午後紅茶》、林憶蓮的《至少還有你》、陳奕迅《心深傷透》、鄭中基《東京出沒》等經典名曲。

然而，2020年陳匡榮才與小19歲女友Lara結婚，並移居日本；據悉，他生前曾發文提及，自己身體狀況，起初只是咳嗽的時右胸有刺痛感覺，但就醫治療都未見好轉，直到發現痰有血絲，再轉至「呼吸部内科」檢查才發現右胸上方疑似有東西，但與肺部、心臟問題無關，診斷推測是感染，當時他感嘆這兩個月來時常痛醒，睡眠品質相當差，也提及自己想回香港看中醫，如今卻傳出離世消息，令外界震驚。