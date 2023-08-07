一名女網友分享，男友近期常常說工作很忙，訊息也很常不回或是很慢才回，而她體諒對方工作辛苦不曾多說過什麼，直到最近使用Netflix的時候，順手查了一下男友的「觀影紀錄」，結果卻發現對方說很忙的時候根本都在追劇，讓她當下不爽到考慮要分手，引起網友討論。

一名女網友日前在Dcard上分享，她和男友明明住在同一個城市，卻好像在談遠距離戀愛，男友最近常抱怨自己工作很忙，需要加班，所以沒有空回訊息，周末休假也想好好睡覺休息，因此兩人明明是情侶卻很少見面。

女網友表示，她體諒男友工作辛苦，不曾為了這件事情鬧過脾氣，直到最近想起來，男友提過可以一起追劇，而那部劇男友說自己已經看到第二集，但兩人還是可以一起看，結果她登入Netflix帳號想確認對方的觀影進度，卻發現男友一直喊忙，到了下午4點都沒傳訊息，但觀影紀錄卻顯示，當天已經看了5集劇。

女網友指出，當下她有點不敢相信男友騙她，因此又往回追了一些觀影紀錄，發現那些男友口中很忙的日子，很多時候都是在看劇，舉例來說有一天男友晚上11點傳訊息說不小心睡著了，但是紀錄卻顯示男友足足看了13集的動漫影片，這到底是工作累到睡著，還是追劇追到睡著。原PO坦言，看到觀影紀錄的數據，她只覺得自己的體諒很可笑，也不知道晚上要不要去找男友，還是直接提分手算了。

貼文引起網友討論，部分網友認為原PO查觀影紀錄的行為很像控制狂，有時候真的上班很累，就想一個人窩在床上追劇睡覺，並沒有什麼特殊的意思，但也有網友認為，原PO介意的應該不是追不追劇，而是男友為什麼要說謊。

後來原PO也補充說，她冷靜以後，找了男友談一談這個問題，說開才發現只是誤會，兩人都想跟彼此見面，但都沒有主動提出來，深怕打擾到對方才會這樣，至於為何會看觀影紀錄，她則解釋說，帳號是她買的，她時不時會上去查看，如果大家都沒再用，她就會想要停掉，畢竟每個月的訂閱費也是一筆錢。