某醫院女藥師前年因疫情期忙碌與老公減少接觸時間，但他以她曾經流產不適合懷孕勸誘離婚，她離婚才發現，對方不久就再婚生子，她推算女子受孕日驚覺老公外遇，憤而提告求償，台北地方法院判她的前夫及外遇女子，須連帶賠償她30萬元，可上訴。

女藥師提告主張，她曾懷孕但因胎兒發育不良而流產，此後她與老公即未再積極求子，2021年2月起適逢新冠疫情爆發， 她在醫院的工作呈現忙碌備戰狀態，且因她任職場所屬於高染疫風險區，她為保護家人，大多採取減少與家人朋友接觸的生活模式。

她說，老公從該段時間起開始藉故稱因其父母為躲避疫情已暫時搬家，他需回老家溜狗居住等語，導致她答應他自行安排可回家與她同住的時間，但前年底他突然以家中二老不能沒有孫子，但她曾經流產不適合懷孕，怕造成她壓力勸誘原告離婚。

她見老公心意已決，在前年12月10日協議離婚，但今年4月間，她由社群網站上發現前夫與她離婚未久即和另名女子結婚，且生下一子，經她計算並回溯該女子受孕日，她尚與前夫仍為夫妻，因此提告求償100萬元。

台北地方法院認為，前夫及該名女子在婚姻關係存續期間發生性行為並生子，顯已逾越一般友人之正當交往分際，其行為已逾社會一般通念下配偶所能容忍之範圍，判決2人連帶賠償前妻30萬元。可上訴。