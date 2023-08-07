50歲加拿大籍男星夏克立與黃嘉千16年婚姻於去年畫下句點，兩人於加拿大的離婚官司部分判決結果也出爐，法院判夏克立被黃嘉千指控的罪名不成立。夏克立近期接受採訪，他很想來台灣處理離婚官司，但目前只能透過製作影視籌錢，更控訴去年11月回台時，黃嘉千聘請保鑣擋著他，令他十分難過。

夏克立回顧起去年黃嘉千以家暴為由報警，他立刻被警方逮捕拘留，當時他身上只有手機和錢包；且因為被禁止接觸黃嘉千，所以他出獄後也不能回家，只能和街友睡橋下、住船上、借住朋友家等，3個月後才找到固定住所。他也補充解釋，在加拿大只要有一方指控對方家暴，不需要有實質證據與調查程序，指控就能夠直接成立。

夏克立表示，因為離婚官司他的財產遭法院暫時凍結，包括房產都需要黃嘉千簽名同意才能處理，目前自身的財務狀況並不良好。為了支付離婚的律師費，夏克立得向銀行貸款、跟友人借錢，之前因官司無法工作，現在為了還債，他開始著手寫劇本，希望能夠藉由製作影視項目來籌錢，並且想辦法回台灣處理未竟之事。他也表示在台灣並沒有住處，去年11月回台灣時，根據《鏡週刊》報導，黃嘉千甚至聘僱保鑣，讓他無法見到想見的人，令他相當難過。

對於收入問題，夏克立也解釋雖然他曾大陸參加《爸爸去哪兒》實境節目，並在那裏工作過一段時間，但當時的積蓄全都匯到黃嘉千的戶頭，黃嘉千1年只給他新台幣60萬元，就算價值5千多萬元的房產登記在夏克立名下，每個月房貸就要24萬元，且因卡在離婚官司，他也沒辦法處理房子。

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