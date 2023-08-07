智利地方當局今天指出，南部海灘出現一頭長久以來被視為地表最大動物的巨型藍鯨屍體，研判可能被沖刷上岸前已在海裡死亡。
法新社報導，智利南部奇洛埃島（Chiloe Island）安庫得市（Ancud）的居民，最早於昨天在臨太平洋的海灘看到這頭藍鯨，當地位在首都聖地牙哥（Santiago）以南，兩地相距約1000公里。
派往調查的智利國家漁業和水產養殖部（Sernapesca）人員在舊稱「推特」（Twitter）的社群媒體X上證實，這具動物屍體屬於一種「鬚鯨科的鯨類動物」。
智利國家漁業和水產養殖部的地區主管哈德遜（Cristian Hudson）告訴地方媒體：「從這頭藍鯨的狀況看來，牠一定是不久前死在海裡並在這種狀態下漂流。」
環保組織指出，這個海域有大量的漁業活動和海運交通，當局應調查以查明這頭藍鯨是否是被船隻撞到死亡。
根據非政府組織「鯨類保育中心」（Cetacean Conservation Center）說法，鬚鯨科種類繁多，從身長9公尺的小鬚鯨到藍鯨都有。藍鯨身長可達30公尺，被視為地球上最大型動物。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1120807
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。