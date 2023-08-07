一帆數位主要是廣告投放技術，不僅是國際媒體Google、Meta與LINE認證核心合作夥伴，亦擁有百家高流量媒體資源的自家廣告系統，更深諳口碑、網紅行銷等多元行銷策略，因應不同需求提供最佳解方。此外，美術與攝影團隊具備圖像、影音、HTML5等多媒體製作能力，打造脫穎而出的廣告內容。一帆數位為來自全球、超過700家跨國遊戲大廠、知名電商與連鎖餐飲等品牌客製化精準行銷方案，亦是台灣遊戲娛樂產業投放市佔率最高的代理商。

公司緊跟趨勢，透過AI技術與大數據分析，提供更精準且自動化的網路行銷利器。由一帆自行研發的數位廣告技術平台「AdHero」，運用數百萬筆投放經驗，建立龐大而豐富的數據中心，快速了解網路輿情、投放均價、熱門廣告等市場狀況，幫助精準洞察與趨勢剖析，擬定高效前端策略；還能追蹤廣告數據並深度分析，解構投放盲點、優化成效，收穫高品質流量。

此外，一帆數位應用AI圖像生成工具，掌握模型訓練技術，由原素材為核心，產出逼真原創圖像，為實現創意製作開啟更多可能，不需人工繪製即可生成全新且風格多元的素材，不僅能彈性應用於廣泛的投放版位及其他行銷策略，為廣告主節省大量圖像製作時間，更能針對廣告優化建議快速反應、調整素材，獲取更佳效益。

一帆數位指出，東南亞具有人口紅利與經濟成長潛力，廣告市場發展可期，因此積極布局當地數位行銷網絡，今年獲得在泰國擁有超過9成使用率的社交軟體「LINE」認證，成為泰國LINE授權合作廣告代理商，成功擴大服務涵蓋範圍。

總計已協助來自11國企業於港澳、日韓、北美、歐洲、澳洲與東南亞等地區進行投放規畫，未來將持續拓展數位廣告行銷觸角，助力品牌前進海外，進軍全球市場。