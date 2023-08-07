卡努颱風外圍環流夾帶旺盛西南氣流，南投仁愛鄉霧社街上、廬山部落降下致災性超級大豪雨，多處村落均有民眾及遊客受困，其中馬赫坡古戰場上的一戶人家因缺少6個月大嬰兒奶粉，還施放狼煙求援。清晨空勤總隊立刻載運大量物資前往精英村補給，同時吊掛孕就醫，目前各村落民生物資暫時無虞。

清晨7點，空勤總隊黑鷹直升機就飛抵仁愛高農，裝載500公斤物資後起飛，先前往精英村兩處地點空投放物資，再轉至好柿園投，又轉飛至雲鄉溫泉山莊投放並吊掛當地孕婦後送，順利完成任務。

昨天仁愛鄉精英村榮華巷雲鄉會館、廬山日記露營區等共有遊客及居民65人待援，馬赫坡古戰場上的一戶人家，有一名6個月大的嬰兒需要奶粉，還有居民因眼睛開刀需要回診。

空勤總隊黑鷹直升機飛抵仁愛高農，裝載500公斤物資後起飛，先前往精英村兩處地點空投放物資。(消防署提供)

通往沙庫斯營區的道路也因地基完全掏空，約30公尺深的道路幾乎與河床相連，連怪手也被土石流沖進河中，因此緊急向鄉公所求援。空勤總隊接獲指令後，清晨立刻執行任務。該名孕婦在8點左右，抵達南投體育場由消防局救護車送醫。