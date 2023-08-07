輕颱卡努二度侵襲日本沖繩後，路徑又有變化，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」，卡努可能不登陸日本九州了，而是改從九州西方近海北上，最新歐洲模式模擬將直接貫穿韓國、朝鮮半島，大陸華北及東北、南韓、北韓都在射程範圍，直呼「這個卡努真的很難搞，不到最後一刻行蹤難以捉摸。」

最新歐洲模式模擬將直接貫穿韓國、朝鮮半島，大陸華北及東北、南韓、北韓都在射程範圍。(翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」FB)

台灣颱風論壇在臉書表示，卡努在日本琉球群島慢速移動後，今天開始90度轉彎，原先預估8、9日將貫穿九州進入日本海，但最近幾次的模式預報出現了不小變化，各國預測也都紛紛修正。

台灣颱風論壇指出，最新歐洲模式預測圖顯示，卡努可能不登陸九州，而是從九州的西方近海北上，直撲且貫穿韓國、朝鮮半島。值得注意的是原本好不容易集中的系集又散開，表示卡努轉向後路徑還有大幅修正的空間，大陸華北及東北、南韓、北韓都在射程範圍，有持續西修的趨勢。直言這個卡努真的很難搞，不到最後一刻行蹤難以捉摸，下周要前往韓國玩的人要注意了。

根據中央氣象局資料顯示，第6號颱風「卡努」清晨2時的中心位於台北東北東方970公里海面上，向東轉北北西逐漸遠離台灣，對台灣影響減小但台灣各沿海風浪仍大，適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水；又因西南風影響，北部、東南部及恆春半島沿海空曠地區易有8至9級強陣風，務必注意安全。