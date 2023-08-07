GO GET THAT JAKE MEYERS BOOMBAH OFF THE LOWER EAST SIDE pic.twitter.com/VGbvntAbxz — Apollo Dez (@ApolloDez1) August 6, 2023

紐約洋基主場4連戰與太空人打平，2勝2負作收，主要是先發左投羅棟（Carlos Rodon）在系列賽最終戰提前退場，打亂洋基的投手布局。羅棟此戰只投了2.2局，因為左大腿緊繃，總教練布恩（Aaron Boone）與他討論之後決定換投，洋基牛棚連日征戰已經很疲勞，結果太空人9比7獲勝。

羅棟開場就投得不太順利，他有機會三振塔克（Kyle Tucker）卻變成四壞保送，導致後面遭到右打者邁爾斯（Jake Meyers）3分彈狙擊。羅棟賽後說：「那次保送造成了傷害，我那時真的應該解決他。」第3局阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）又是一發兩分炮，這次羅棟三振了塔克，但是身體撐不住了，「感覺像是抽筋，我後來感覺好多了，那是預防性的退場。」

第6局慘劇重演，洋基投手派羅塔（Wandy Peralta）遭到邁爾斯3分彈狙擊，馬多納多（Martin Maldonado）補上背靠背陽春炮，打下太空人第9分。邁爾斯單場雙響炮與6打點！

太空人先發投手厄奎迪（Jose Urquidy）也在第4局早退，留下滿壘爛攤子，接替的梅頓（Phil Maton）把壘上的跑者都送回來得分，隨即也退場。帳面上梅頓是0.1局無失分，3分自責分算在厄奎迪頭上。終場太空人獲勝，洋基派羅塔承擔敗投，羅棟雖未受傷，但是自責分率爆到7.33。