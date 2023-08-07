台股今（7日）以16870.81點開出，小漲近30點，隨後漲近70點，權值股台積電漲4元，觸及558元，AI族群出現反彈，緯創漲7元，觸及121元，廣達漲4.5元，觸及226.5元。

美股上周五四大指數皆墨，道瓊下跌150.28點（或0.43%）至35065.62點，納斯達克指數挫低50.46點（或0.36%）至13909.24點，標普500指數跌23.86點（或0.53%）至4478.03點，費城半導體挫低8.88點（或0.24%）至3699.20點，台積電ADR上漲1.18美元（或1.24%）至96.16美元。

台股上周五（4日）跌35.23點，收在16843.68點，成交值為3672.27億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超154.04億。自營商賣超60.43億，投信買超9.82億，外資及陸資賣超103.43億。