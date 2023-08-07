2024大選備受外界關注，其中民進黨總統參選人兼黨主席賴清德的支持度呈現穩定領先的狀況。不過，民進黨前立委李俊毅指出，在三腳督情況下，選民會自動棄保候選人，且在野陣營已開始有自動整合的趨勢，他很擔心，民進黨無法抵擋住這場破壞力強大的「在野風暴」。

李俊毅昨（6）日在政論節目《TVBS戰情室》判斷，有不少評論認為，若是鴻海創辦人郭台銘獨立參選，賴清德就能「開香檳」、躺著選了，但真實情況並非如此。首先，郭台銘參選的機率幾乎為0，因為他知道自己的當選機率很低，所以他目前的這一系列動作，只是為了增加談判籌碼。

李俊毅接著說，選民會自動棄保候選人，「像颱風自動形成」，這種氛圍若持續發展下去，對選情的破壞力會很強，且很難擋下來。

李俊毅提到，從民調上來看，非綠陣營自動整合的趨勢已逐漸形成，所以他很擔心，民進黨最後沒辦法抵擋住這股力量。李俊毅也直言，民進黨現在應該做的，是想辦法喚回支持者，讓他們相信支持民進黨是值得的，但在這部份，民進黨做得不夠。