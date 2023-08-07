近期大陸北京、河北等地區遭颱風杜蘇芮侵襲，自上月底連日暴雨造池嚴重遭情，對此，許多大陸藝人紛紛捐款及物資致遭區；然而，定居於河北的男星王寶強除捐贈物資外，更親自率隊至重災區賑災，影片曝光後讓許多網友大讚，當地居民也十分感謝他。

王寶強5日穿著親便工作服，備妥六台裝滿物資的卡車，率領一群人現身河北重災區賑災，根據大陸媒體《澎湃新聞》報導，當地居民表示，王寶強當時是想進村看看情況，也順便慰問一下當地村民，但由於村里道路積水嚴重，小車無法進入，怎料王寶強竟直接率隊上卡車親自發放物資，讓村民十分感激他。

王寶強親自發放物資。（圖／擷取自微博）

此外，在其他居民錄下上傳的影片中，可見王寶強不只親發物資，還會四處巡視看哪裡需要幫助；據悉他為備妥物資足足兩天沒睡，且即使連夜趕路疲憊不堪，但見到民眾或粉絲時，仍親切微笑打招呼，被大批網友盛讚是「真正的明星」。

事實上，王寶強致力於公益的表現似乎也影響到兒子，2021年大陸河南連日暴雨釀災，王寶強透露，當時兒子竟主動提及希望父子倆一起捐款「幫我也捐一點，長大了還你，利息少要點就行」讓王寶強驕傲地說：「自己以前做公益時都會帶著兒子，這也讓他從中培養這些好品德」。