54歲陳昭榮去年認了離婚，今年2月宣布離開創立18年的電商王國，當時他表示因焦慮症復發、退出經營，回到宜蘭調養身體，之後就消失匿跡，不過陳昭榮昨（6日）則睽違半年首發文，透露他上半年長時間待在名古屋，調整飲食習慣後，他已瘦了8公斤，「高血壓...一些數據都慢慢恢復正常了！感謝健康的美好！」

陳昭榮昨（6日）在臉書睽違半年首發文，透露他上半年長時間待在名古屋，表示自2017年從商後，「因為工作壓力、飲食、作息不正常、胖到極限80kg...現在已經看到72kg」，陳昭榮表示：「這輩子不斷經歷～胖瘦～胖瘦 無限次數輪迴...經過日本營養士幫助、徹底了解必須在（建立飲食習慣）努力。」

陳昭榮強調，好習慣才是根本、建立輕飲食習慣才能遠離慢性疾病，「高血壓、一些數據都慢慢恢復正常了！感謝健康的美好」，照片中，陳昭榮瘦出尖下巴，精神、氣色相當不錯，粉絲大讚年輕不少，陳昭榮也開心說：「瘦就會顯年輕」。

陳昭榮以《台灣阿誠》、《台灣霹靂火》、《天下第一味》等戲，穩坐「本土劇一哥」，陳昭榮縱橫戲劇圈近20年、在2017年轉換跑道開公司、轉戰電商平台，透過直播販賣海鮮、各式蔬果，創下年收破億的成績，不過他在去年經歷倉儲大火、焦慮症復發，陳昭榮便退出經營，停下腳步、專心休養身體。