民眾黨6日在台中舉行4周年黨慶活動，去年沒爭取到民進黨徵召、改而獨立參選桃園市長的前綠委鄭寶清，被人發現坐在活動第一排，引發網友熱議。

前立委鄭寶清（左3）出席民眾黨黨慶。(翻攝自中天新聞網)

綜合媒體報導，鄭寶清於2022年九合一大選前，積極爭取披綠袍挑戰桃園市長，但因總統蔡英文沒收初選，直接以徵召方式派「小英男孩」─前新竹市長林智堅出戰，引起其不滿，但仍執意參選遭民進黨除名，也多次批評深陷論文抄襲風波的林智堅。而在林智堅退出桃園市長選舉後，鄭寶清也對民進黨接替人選、立委鄭運鵬持續開火，怒轟「走一個抄襲的，來一個挺抄襲的」。

因此，鄭寶清出席民眾黨黨慶這一幕，也引起外界格外注意，猜測他是否有和民眾黨主席柯文哲展開合作的可能性。網友也熱議箇中玄機，例如在《Yahoo》相關新聞下方留言表示，「離開民進黨，是最對的選擇」、「你年紀太大了，不是小鮮肉」、「所以鄭寶清被除籍要加入墨綠了喔」、「另一個高雄縣前縣長楊秋興而已，應該去報名民眾黨的不分區吧」，「坐第一排就不得了」。