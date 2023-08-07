不少孩童喜歡吃甜食或喝飲料，兒童遺傳內分泌專科醫師陳菁兒表示，應盡量避免讓孩子在空腹、晚餐飯前及宵夜吃糖果和餅乾，不但會抑制生長激素長不高，也會造成肥胖、性早熟、過敏和過動等問題，此外也建議吃任何零食前應先補充蛋白質，確保有攝取到營養。

陳菁兒前天（5日）於個人臉書粉專指出，父母要孩子長高，盡量避免吃糖果和餅乾這些精緻澱粉，夏天也要減少攝取含糖飲料及冰品，若真的很想吃要避免2個時間，包括空腹（胃裡沒有食物的時）、晚餐飯前及宵夜，這兩個時間絕對不要吃。

陳菁兒表示，有3個方法可降低糖分傷害，第1是午餐飯後減量吃，吃飽後馬上吃甜食，因肚子裡已有正餐的蛋白質和蔬菜等，再吃含糖飲料甜食，血糖升起來的速度較空腹慢一些，且吃下的份量也會比吃正餐前少一些，且午餐飯後，白天活動量較大，可把多餘熱量代謝掉，比晚餐飯後喝飲料吃甜食較不容易發胖。

陳菁兒說，第2是吃精緻澱粉前先吃點蛋白質，吃餅乾前先把牛奶或無糖豆漿喝完；或是吃完一顆茶葉蛋才能喝飲料，因先吃蛋白質，胃裡有食物為讓血糖上升較慢，確保有攝取到營養蛋白質，不是只有精緻糖和反式脂肪。

陳菁兒表示，第3是部分甜食或含糖飲料，用蛋白質類食物取代，如全糖奶茶改成紅茶拿鐵。因喝含糖飲料及吃甜食，過度攝取精緻糖，不但會抑制生長激素長不高，也會造成肥胖、性早熟、過敏和過動等問題。