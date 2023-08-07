將房屋借給親戚朋友住，看起來是再正常不過的行為，但如果沒有訂立無償借用契約及辦理公證，可能就會被課重稅。
最近有一名案例，哥哥透天住家有空的房間，讓弟弟把戶口遷回來和自己同住，沒跟弟弟收租，結果今年報完稅，被國稅局認定漏報租金所得，竟被要求補稅。
財政部國稅局表示，依所得稅法第14條第1項第5類第4款規定，將財產借與他人使用，除經查明確係無償且非供營業或執行業務者使用外，應參照當地一般租金情況，計算租賃收入。上述案例，因弟弟不是直系親屬，因此被要求補稅。
財政部國稅局提醒，依所得稅法施行細則第16條第2項規定，所得稅法第14條第1項第5類第4款所稱他人，指本人、配偶及直系親屬以外之個人或法人；且依所得稅法施行細則第88條規定，將財產無償借與他人使用者，應由雙方當事人訂立無償借用契約，經雙方當事人以外之二人證明確係無償借用，並依公證法之規定辦竣公證。
因此，個人將房屋借與朋友供住家使用，如係無償借用，為避免被計算租賃收入，歸課個人綜合所得稅，記得須訂立無償借用契約，經雙方當事人以外之二人證明確係無償借用，並辦理公證。
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