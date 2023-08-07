南韓主辦的第25屆世界童子軍大露營（World Scout Jamboree）傳出性騷擾案件。

南韓主辦的第25屆世界童子軍大露營（World Scout Jamboree），除了傳出環境不佳、多國代表團不敵熱浪相繼拔營外，昨（6）日更傳出性騷擾事件，一支南韓分隊指控一名泰籍領隊尾隨女性進入淋浴間，現場有100人目睹他的行徑，不過最後主辦單位僅警告這名泰國領隊，並未有更積極的措施，讓這支南韓分隊選擇拔營。

韓聯社報導，韓國童軍協會（Korean Scout Association）全羅北道第900童子軍隊隊長金太延昨日召開記者會，指控一名30、40歲左右的泰國領隊2日早晨尾隨該分隊女隊長進入女子淋浴間，他說泰籍領隊當場被逮個正著，現場約有100名目擊者，泰籍領隊事後說謊，稱進入淋浴間洗澡。

金太延表示，他們隨後向當地警察局報案，這起性騷擾案件也向上呈報至全羅北道警察廳，不過事發至今，這名領隊只被警告，現在仍繼續參加活動，主辦單位並未採取任何保護受害者、隔離受害者的措施，讓全羅北道第900童子軍隊決定拔營，金太延說，80名隊員對於繼續參加活動感到害怕。

針對這起事件，主辦單位表示是因「文化差異」而起，而且案情「輕微」，已對泰籍領隊祭出輕微措施及警告，事件也已落幕。

南韓主辦的第25屆世界童子軍大露營（World Scout Jamboree）多災多難，熱浪襲擊，被多國批評環境不佳而拔營，現又傳出性騷擾案件。（圖／路透社）

韓聯社引述全羅北道警察廳消息指出，警方調查後發現，2日早晨是泰籍領隊先進入女子淋浴間洗澡，後續受害者才進來洗澡，受害者洗澡時聽見男領隊唱歌。這間淋浴間一共有3間浴室，當時中間的浴室沒人使用。

泰籍領隊接受調查時供稱：「因為天氣太熱，所以我進入女浴室洗澡。」

全羅北道警方認為，泰籍領隊前後說法一致，因此認定他並非出於性騷擾目的進入女子淋浴間。不過警方也表示，正在對涉案人員進一步調查，保留所有可能性。

南韓女性家族部部長金賢淑昨日被問到這起事件時強調是件「小事」，第25屆世界童子軍大露營秘書長崔昌行也強調，這起事件因「文化差異」引起。

報導指出，金賢淑的回應讓南韓網友相當火大，許多網友留言批評：「國外有沒有偷看洗澡的文化？」

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