儘管近一個月來部分個股出現獲利了結賣壓，導致台股呈現高檔震盪走勢，加上美債降評等事件影響，市場熱錢趁勢調節持股，不過，多數投資人仍看好台灣經濟下半年將有轉機題材，及台股基金中長期帶來的超額回報機會，逢回分批進場卡位。

從國內最大基金交易平台－基富通官網的熱搜基金榜顯示，自去年推出「我愛台股0手續費」活動以來，台股基金一直占據半壁江山。定期定額前10大熱搜中，有6檔為台股基金；而單筆熱搜前10大中，也有4檔為台股基金。

法人指出，投資主動式台股基金具備三大優勢：一是創造α，不管是短、中、長期的報酬率都遠遠超越指數漲幅。截至7月底為止，近一年、近二年、近三年、近五年、近十年與近二十年的平均報酬率分別為34.73%、12.93%、59.67%、100.65%、249.18%與620.56%，同期間指數漲跌各為14.3%、-0.59%、35.38%、55.06%、111.46%與222.38%。

第二是風險分散，一檔台股基金通常持有30~50支個股，避免雞蛋放在同一個籃子裡，而且經理人隨著追蹤市況、調整投資組合，操作上也較ETF靈活，幫助多數投資人省去研究個別公司財報、籌碼變化、消息面的困擾。

第三是輕鬆布局全球，台灣在全球製造業中扮演舉足輕重的角色，是全球科技產業的縮影，因此投資不必捨近求遠，台股基金即可做為投資全球股市的跳板，省時、省麻煩也省成本。