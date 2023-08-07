北市萬華警分局康定所前林姓警員，獲知有婦人因詐欺案被騙400多萬，竟趁機向被害人表示他認識專業駭客，可從網路查找到騙錢者，但要先預收6萬元訂金，萬華分局查出林員林涉嫌貪汙，將他送辦，並記兩大過免職。台北地檢署查出林男涉案不只一件，共涉向4人詐騙，其中1人未得逞，共詐取46萬元，林另涉非法查詢報案人個資，7日依貪汙、偽造文書罪及個資法起訴林男，並請法院量處適當之刑。

警方調查，25歲林男為2018年特考班畢業，曾在桃園龜山分局服務，後轉調萬華分局康定路派出所，他因家庭問題，曾向銀行、民間公司借款200多萬，因無力償還被強制扣薪，疑似經濟狀況拮据。

4月時林偶然獲知，有婦人被騙400多萬，竟設法私下聯絡被害人，與對方19日約在派出所碰面，因當事人有事，改由她的女兒出面。

林告知對方，他認識技術專精的駭客，可以協助找到犯嫌、追回被騙財物，但是要先收6萬元訂金，被害人女兒聽後半信半疑，最後將過程向萬華分局求證。警方將林移送北檢，檢察官偵訊後諭知林以5萬元交保。

檢方再查出，林涉嫌於去年9月15日、10月25日至27日、今年4月分別以LINE電話、甚至在派出 內以相同理由詐騙3人，1人未得逞，共詐騙40萬元，但3人並未提告。另林男今年4月19日在派出所辦公室，以公務電話登入165反詐騙系統平台，查詢報案人個資。