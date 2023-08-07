台積電創辦人張忠謀近期接受紐約時報專訪，暢談一路走來的心路歷程，其中台積電能夠超車甚至甩開三星、英特爾追擊，關鍵在於2010年代能夠拿到蘋果的大訂單，張忠謀透露，當年是透過夫人張淑芬的關係與蘋果搭上線，並經過長時間的談判，才能扭轉戰局。

張淑芬的手腕讓張忠謀有機會和時任蘋果副總裁威廉斯（Jeff Williams）有坐下來談的機會，起初蘋果交由三星代工生產晶片，不過因為三星拓展手機業務，蘋果為了避免機密流出，另尋其他合作夥伴。

在此狀況下，台積電純晶圓代工廠的特性取得優勢，但過程並不輕鬆，除了談判時間相當長之外，蘋果一度暫停談判2個月，還傳出英特爾加入競爭，種種狀況讓張忠謀親自殺到美國舊金山與庫克（Tim Cook）會面。

張忠謀獲得庫克的承諾，加上時任英特爾執行長Paul Otellini決定不幫蘋果代工，因為蘋果不會支付足夠的金額，而張忠謀則將蘋果的龐大的訂單與成長潛力納入考量，雖然蘋果要求台積電提供更好的合約與價格，張忠謀依然決定與蘋果合作，蘋果也成為台積電最大客戶，比重高達整體營收的2成。

值得一提的是，張忠謀在訪問過程中曾擔心自己透露太多客戶細節，但後來他認為所談的內容不在蘋果所設的限制中，突顯其一路走來對客戶的承諾，相當保護客戶隱私與狀況的行事風格。